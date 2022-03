Piękne domy i mieszkania od komornika w woj. śląskim są do kupienia w marcu 2022. Nieruchomości czekają na licytacjach komorniczcych

W marcu w województwie śląskim odbędą się licytacje komorniczych atrakcyjnych domów i mieszkań. Można je kupić znacznie poniżej cen rynkowych. Kupno nieruchomości z licytacji komorniczej często wydaje się idealną okazją do nabycia lokalu za małe pieniądze. To fakt. Inna zaleta to sprawdzony stan prawny nieruchomości.Sprawdź, jakie domy i mieszkania oferują komornicy w woj. śląskim.Zobacz kolejne zdjęcia. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE