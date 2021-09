Piękne murale i graffiti w Lublińcu. To nie są bazgroły, ale przemyślane realizacje. Zobaczcie sami

Choć wielu sztuka ulicy i graffiti kojarzą się z wandalizmem, to to stereotypowe podejście powoli odchodzi do lamusa, a to m.in. za sprawą artystów, którzy najpierw pytają o zgodę na realizację swojego pomysłu. Wiele przykładów miejskiego graffiti powstało na ścianach garaży zlokalizowanych przy ulicy Cebulskiego. Wśród tamtejszych graffiti wyróżnia się zrealizowany w 2005 roku wizerunek papieża Jana Pawła II. Pod nim znalazł się też cytat: „Musicie być mocni mocą miłości, która jest potężniejsza niż śmierć”.

Autorem graffiti również był Damian Malczewski. Pod jego dziełem do dziś stawiane są kwiaty i znicze, a po jego odsłonięciu ludzie modlili się nawet przy nim. Wspominają o tej realizacji warto przypomnieć, że podczas prac nad nim pod garaże podjechał patrol policji i zabrał Damiana do Urzędu Miasta. Ponieważ graffiti „podpada pod paragraf” o niszczeniu mienia, musieli interweniować i sprawdzić, czy właściciel wyraził zgodę. Potem sami funkcjonariusze odwieźli go pod garaże i powiedzieli „Maluj!“. To był pierwszy raz, gdy policja sama przywiozła go pod ścianę.