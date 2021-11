Piękne szlaki turystyczne w Beskidach. Świetne miejsca na jesienne spacery. Sprawdźcie!

Szlaki turystyczne bywają mniej lub bardziej wymagające. Tutaj zebraliśmy te, które wyznaczają trasy w sam raz na jesienny spacer, a przy okazji prowadzą na szczyty Beskidu Śląskiego, Żywieckiego i Małego.

Szlak czerwony: Przełęcz Krowiarki – Sokolica – Kępa – Babia Góra To najprostszy szlak prowadzący na Babią Górę (1725 m n.p.m.) - najwyższy szczyt Beskidu Żywieckiego. Szlak czerwony to niemalże autostrada na szczyt Królowej Beskidów. Trasa bardzo przydatna, zwłaszcza jeśli chcemy zdążyć na magiczny wschód słońca na Babiej Górze.

Szlak czarny: Żabnica, Skałka – Schronisko PTTK Na Hali Boraczej To najłatwiejszy i najkrótszy szlak do schroniska na Hali Boraczej. Wejście zajmuje około 60 minut, a do przejścia są 3 kilometry. Parking jest na początku szlaku. Z Żabnicy na Halę Boraczą prowadzi utwardzona droga, co umożliwia wejście dla rodzin z dzieckiem w wózku.

Wapienica - Błatnia - Klimczok - Szyndzielnia W temacie Beskidu Śląskiego ta trasa to prawdziwy klasyk. Wyprawę zaczyna się z Wapienicy niebieskim szlakiem na Błatnią. Przy zaporze znajduje się jedyne tak długie i strome podejście na całej trasie. Gdy uda się wdrapać, szlak będzie znacznie łagodniejszy. Dojście na Błatnią oznacza, że połowa trasy już z głowy. Dalej na Klimczok prowadzi szlak żółty - najbardziej malowniczy fragment trasy, z widokami na Szczyrk, Brenną i Beskid Śląski. Z Klimczoka przejście wolnym spacerkiem do schorniska na Szyndzielni zajmuje ok. 30 minut. Trasę można zakończyć schodząc do Wapienicy lub zjeżdżając kolejką do bielskiej dzielnicy Olszówka.

Góra Żar Góra Żar położona jest niedaleko Żywca oraz Bielsko-Białej, tuż nad Międzybrodziem Żywieckim, w Beskidzie Małym. Z Międzybrodzia na szczyt prowadzi czarny szlak turystyczny. Zgodnie ze śladem na mapie, przemyka on obok dolnej stacji kolejki i wspina się po prawej stronie torów. Jest to szybka i przyjemna trasa, która zajmuje ok. 40 minut.

Magurka Szlak zielony zaczyna się od ul. Turystycznej. Dalej prowadzi do lasu porastającego stoki Magurki Wilkowickiej. Stąd po ok. godzinie marszu można dotrzeć do schroniska PTTK na Magurce. Na szczycie rozpościera się panorama pasma Beskidu Śląskiego, Żywieckiego, Małego oraz Małej Fatry.

Wielka Racza Wielka Racza (1236 m n.p.m.) to szczyt Beskidu Żywieckiego. Najłatwiej i najszybciej na szczyt prowadzi szlak żółty z Rycerki Kolonii. Na Wielkiej Raczy znajduje się schronisko górskie PTTK oraz wieża widokowa z opisanymi panoramami. Co ważne, ponad budynkiem jest wieża widokowa, z której można zobaczyć: Beskid Śląski, Małą Fatrę, Tatry, Beskid Żywiecki z Babią Górą i Pilskiem.

Wielka Rycerzowa Szlak żółty z Soblówki. Wielka Rycerzowa (1226 m n.p.m.) znajduje się również w Beskidzie Żywieckim. Trasa zajmuje ok. 1 godziny 40 minut. Hala Rycerzowa należy do najbardziej urokliwych miejsc w Beskidzie Żywieckim. Rozciągająca się z niej panorama obejmuje najwyższe partie Beskidu Żywieckiego z Babią Górą i Pilskiem.

Lipowa Ostre - Magurka Radziechowska - Magurka Wiślańska - Barania Góra Na szczycie Baraniej Góry stoi wieża widokowa, dzięki której można znaleźć się ponad lasem rezerwatu przyrody „Barania Góra” i podziwiać panoramę. Warto zapamiętać, że źródło Wisły wypływa z południowo zachodnich stoków Baraniej Góry.

Korbielów – Schronisko na Hali Miziowej – góra Pilsko Pilsko jest drugim najwyższym szczytem w Beskidzie Żywieckim. Najłatwiejszy szlak na szczyt prowadzi przez schronisko na Hali Miziowej, gdzie znajdują się również restauracje i budynek GOPR. Trzeba pamiętać, że na szczycie może trochę wiać.