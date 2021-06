Piękne widoki z Grodu na Górze Birów. To miejsce przejdzie też kapitalny remont

- Wykonaliśmy projekt budowlany zakładający kompleksowy remont Grodu na Górze Birów. Wyremontowalibyśmy wszystkie budowle znajdujące się na tym terenie, wraz z istniejącą palisadą. Przygotowalibyśmy obiekt do szerszego użytkowania turystycznego. W dalszym etapie chcielibyśmy, by pojawiły się tam zupełnie nowe budowle. Obecnie nie jest to możliwe, ze względu na plan zagospodarowania przestrzennego gminy Ogrodzieniec. Po wprowadzeniu w nim odpowiednich zmian i pozyskaniu funduszy, moglibyśmy przystąpić do kolejnych prac - mówi Marek Gądek, Dyrektor ds. technicznych i organizacji imprez w spółce "Zamek"