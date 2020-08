Piękności na plaży. 100 lat temu pojawiły się skąpe stroje kąpielowe. Były wyzywające nim pojawiło się bikini. Zobaczcie niezwykłą galerię

Moda plażowa sprzed 100 laty, pojawiały się kobiece stroje odsłaniające uda, ramiona, co wcześniej przez całe dekady było nie do pomyślenia

Od połowy XiX wieku na plaży chodziło się w specjalnych strojach, które nie odsłaniały nawet centymetra ciała. Pierwsze stroje dla pań to...suknie do kostek, buty, panowie nosili pantalony do kostek. Ale w latach XX-tych moda plażowa przeszła rewolucję.



Można to zobaczyć dokładnie na zdjęciach, które odkryło Narodowe Archiwum Cyfrowe, publikując galerię Polaków wypoczywających latem na plaży w czasach przedwojennych. Widać tam rodaków wypoczywających w kurortach nad Bałtykiem, w Truskolasach, a także na zagranicznych kąpieliskach. Jednym słowem, prawdziwa rewia modowa!