PIĘKNOŚCI z czasów PRL. Polskie modelki zawsze zachwycały urodą i powabem. Zobaczcie zdjęcia z pokazów mody Jacek Bombor

W galerii:Pokaz sukienek i kostiumów kąpielowych produkcji Mszczonowskich Zakładów Przemysłu Odzieżowego 1970,modelki prezentujące kolekcję mody Zakładów Przemysłu Odzieżowego "Dana" w plenerze nad Jeziorem Głębokim,modelki prezentujące ubrania produkcji Zakładów Przemysłu Odzieżowego "Opolanka" - 1971.Pokaz mody i koncert z okazji Dnia Handlowca w Warszawie - 1971 i modelki reklamujące wyroby z pianki poliuretanowej produkcji zakładów "Zachem" w Bydgoszczy 1973 NAC Zobacz galerię (73 zdjęcia)

W okresie PRL-u, w Polsce istniało wiele utalentowanych i pięknych modelek, które osiągały sukcesy zarówno na międzynarodowych, jak i krajowych wybiegach. Niektóre z nich stały się rozpoznawalne nie tylko w kraju, ale również za granicą. W tamtych czasach nie było takiej rozpoznawalności jak teraz, nie było takiego dostępu do informacji i mediów jak w dzisiejszych czasach, przez co nie były tak popularne jak dzisiaj. ZERKNIJCIE DO GALERII ZDJĘĆ.