Piękny list do studentów rektora UŚ Ryszarda Koziołka. Tak mógł napisać tylko mistrz słowa

W pięknych słowach opisuje trudny czas, w którym, kiedy powinniśmy być razem i cieszyć się z obecności drugiego człowieka, wspólnie doświadczać wielu rzeczy, nie będzie to możliwe przez pandemię koronawirusa. W słowach prof. Koziołka jest dużo ciepła i nadziei. Profesor zachęca, by dzięki technologii być ze sobą w kontakcie i dzielić się tym, czego się dowiedzieliśmy, tym co przeżywamy i odkrywamy.

Nowy rok akademicki 2020/2021 zacznie się 1 października. Tak jak i rok szkolny, będzie to ciężki okres zarówno dla studentów, jak i ich wykładowców. Profesor Ryszard Koziołek został nowym rektorem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zwrócił się do swoich studentów opisując rzeczywistość, która ich czeka.

- Zachęcam Państwa gorąco do wielorakich kontaktów zdalnych, do dzielenia się ze sobą tym, czego uczymy, nad czym pracujemy naukowo, a także tym, co nas interesuje i wzbogaca jako ludzi. Użyjmy technologii nie tylko dla realizacji naszych zadań dydaktycznych oraz administracyjnych, ale również po to, aby wzmocnić nasze poczucie wspólnoty w czasie bezdomności - napisał nowy rektor UŚ.

Zachęca, by wykładowcy oraz studenci zapraszali się do rozmowy, na prezentacje nowych dokonań badawczych, książek, artykułów, prac artystycznych, na otwarte seminaria i wykłady, relacje z koncertów i wystaw. Dzięki technologii będzie można być blisko siebie, a jednak w oddali. Uczelnia ma wspierać takie działania.