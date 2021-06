Piękny park w sanktuarium leśniowskim przyciąga pielgrzymów i turystów

NOWE Otyłość mnoży choroby: 13.06.2021. Co drugi Polak w pandemię przytył o dodatkowe 6 kg. Jak z tym walczyć, także ze wsparciem pracodawcy

Wielomiesięczna praca w domu, stres i izolacja niewątpliwie zabierają motywację do aktywności fizycznej i dbania o sylwetkę. Ale nie tylko o wygląd tu chodzi, bo nadwaga to przede wszystkim problemy zdrowotne. Zbędne kilogramy mogą doprowadzić m.in. do chorób układu krążenia czy cukrzycy. Tymczasem podczas pandemii prawie połowa Polaków przybrała na wadze średnio o niemal 6 kilogramów. Obecnie problem nadwagi lub otyłości dotyczy co drugiego mieszkańca Polski. Taki stan rzeczy wynika z mniejszej aktywności fizycznej i „zajadania” stresu związanego z pandemią.