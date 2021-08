Pielgrzymka Diecezji Bielsko-Żywieckiej na Jasną Górę wyszła z Bielska-Białej. 300 osób idzie do Częstochowy Łukasz Klimaniec

Ok. 300 pielgrzymów podzielonych na trzy grupy wyruszyło w piątek 6 sierpnia z bazyliki w Bielsku-Białej Hałcnowie w sześciodniowe rekolekcje w drodze, jak nazywana jest pielgrzymka do Częstochowy. To już XXX Piesza Pielgrzymka Diecezji Bielsko-Żywieckiej na Jasną Górę 2021.