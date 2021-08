Pielgrzymka kobiet do Piekar Śląskich 2021. "Szanujmy Górny Śląsk, naszą ojcowiznę, jak matkę" - apelował abp Skworc Olga Krzyżyk

Pielgrzymka kobiet i dziewcząt do Piekar Śląskich. W niedzielę 22 sierpnia 2021 roku tysiące kobiet zebrało się na wzgórzu kalwaryjskim, by wziąć udział w mszy świętej i wspólnie modlić się do Marki Bożej Piekarskiej. Liturgii przewodniczył i wygłosił homilię biskup toruński Wiesław Śmigiel, przewodniczący Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Rodziny. Wcześniej w słowie społecznym do wiernych przemówił abp Wiktor Skworc, metropolita katowicki.