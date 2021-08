Pielgrzymka Krakowska 2021 w Myszkowie. Pielgrzymi spotkali się z biskupem Długoszem w drodze na Jasną Górę Janusz Strzelczyk

Pielgrzymka Krakowska w Myszkowie. We wtorek rano, 10 sierpnia, krakowscy pątnicy modlili się na mszy w parafii pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika. To już 41. Piesza Pielgrzymka Krakowska na Jasną Górę. Tradycyjnie pielgrzymi w drodze do Częstochowy zatrzymali się w Myszkowie.