Pielgrzymka mężczyzn do Piekar Śląskich 2021. Na Kalwarii 10 tys. wiernych. "Praca w niedzielę to sprawdzian z solidarności społecznej"

Pielgrzymka mężczyzn do Piekar Śląskich 2021. Abp Skworc wyznaczył limit 10 tys. wiernych 30.05.2021

Po rocznej przerwie - związanej z pandemią koronawirusa - 30 maja odbędzie się pielgrzymka mężczyzn do Piekar Śląskich 2021. Arcybiskup Wiktor Skworc zapowiedział jednak pewne ograniczenia. Pielgrzymka do Matki Boskiej Piekarskiej musi się odbywac w rygorze sanitarnym, co oznacza ograniczenie liczby wiernych do 10 tys. osób.