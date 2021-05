Pielgrzymka Mężczyzn do Piekar Śląskich. Pielgrzymów obowiązują limity, kierowców czekają utrudnienia. Wyznaczono dodatkowe parkingi

W niedzielę, 30 maja 2021 roku, odbędzie się Pielgrzymka Mężczyzn i Młodzieńców do Piekar Śląskich. Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju, odbędzie się w nieco zmienionej formie. Liczbę jej uczestników ograniczono do 10 tysięcy osób. Kierowców tego dnia czekają zmiany w organizacji ruchu.

Tegoroczna Pielgrzymka Mężczyzn i Młodzieńców do Piekar Śląskich przybierze nieco inną formę niż dotychczas. Ma to związek z obowiązującymi w kraju obostrzeniami sanitarnymi. W tym roku wyjątkowo weźmie w niej udział do 10 tys. pielgrzymów, a Wzgórze Kalwaryjskie podzielone zostanie na sektory. Abp Wiktor Skworc, metropolita katowicki, podkreśla, że sytuacja na Śląsku jest dalej niestabilna: – Liczbę pielgrzymów obecnych na piekarskim wzgórzu ograniczymy do 10 tys. osób, a wszystkich uczestników naszego modlitewnego spotkania będzie obowiązywała sanitarna profilaktyka wyrażona dezynfekcją dłoni, zasłanianiem w plenerze ust i nosa maseczką oraz zachowaniem stosownego dystansu – mówi metropolita katowicki. Abp Skworc podkreśla także, że liczy na wyrozumiałość pielgrzymów i prosi o dostosowanie się do obostrzeń. Zmiany w organizacji ruchu od 29 maja Przebieg pielgrzymki wiąże się z utrudnieniami dla kierowców.

– Na terenie miasta nastąpi zmiana organizacji ruchu. 30 maja wprowadzony zostanie zakaz poruszania się pojazdów na ul. Bytomskiej (poza samochodami uprawnionych służb) od skrzyżowania z ul. Ziętka do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II w godzinach od 7.00 do 18.30 – informuje Urząd Miasta Piekary Śląskie. Dzień wcześniej, czyli 29 maja od godziny 17 do 30 maja do godz. 18.30 wprowadzony będzie zakaz zatrzymywania się i postoju na ul. Bytomskiej, od skrzyżowania z ul. Ziętka do ul. Studziennej, na ul. Studziennej, ulice Ficka i Popiełuszki oraz Placu Maryjnym.

Gdzie zaparkować w Piekarach 30 maja? Urząd Miasta Piekary Śląskie wyznaczył specjalne miejsca do parkowania dla pielgrzymów. Są to: parking przy ul. Ziętka – na wysokości byłej KWK Piekary