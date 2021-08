Pielgrzymka Rybnicka dotarła na Jasną Górę. Do klasztoru weszła z 76 różami

- To była bardzo trudna pielgrzymka, nie tylko ze względu na pandemię, panujące obostrzenia, ale również pogodę. Była burza, lało, wiało, ale daliśmy radę. Najważniejsze są intencje, z którymi każdy z nas idzie - powiedział ks. Paweł Zieliński, przewodnik. Odnosząc się do wnoszonych przez Ślązaków kwiatów kapłan dodał, że co roku dokładana jest jedna róża i „jest to znamienne, bo ciężar kosza rośnie, wciąż dziękujemy Maryi za kolejną pielgrzymkę”.

Świadectwa pielgrzymów

Pani Joanna na pielgrzymkę wyszła po raz dziesiąty. - Pielgrzymka to bardzo ważny element w moim życiu. Zawsze w kalendarzu zaznaczam sobie ten termin, żeby mieć wolne, abym mogła pójść. To moje duchowe odnowienie, fizycznie jestem bardzo zmęczona, ale psychicznie odpoczywam i już się cieszę na kolejną pielgrzymkę za rok - mówiła.