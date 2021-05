Pielgrzymka Służby Zdrowia na Jasnej Górze. Uczestnicy modlą się za kolegów - ofiary COVID-19

- Matko dziękujemy Ci za lekarzy, pielęgniarki, diagnostów laboratoryjnych, farmaceutów, ratowników medycznych, kierowców karetek pogotowia ratunkowego, psychologów klinicznych, wolontariuszy, których serca pobudziłaś w tym nadzwyczajnym czasie do świadczenia pomocy - mówił bp Kamiński cytowany przez Biuro Prasowe Jasnej Góry..

Przewodniczący Zespołu KEP ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia powierzył Maryi wszystkich pracowników Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektoratu Sanitarnego, wszystkich podległych im jednostek. - Spraw, by ludzka życzliwość dodawała im zachęty do dalszej służby - modlił się bp Kamiński. Podkreślał, że „ Matka Boża, ustanowiona dla obrony ludu polskiego, jak mówił Prymas Wyszyński, to dla nas wielka łaska i ratunek, których doświadczamy w tych trudnych czasach”.