Pielgrzymka żywiecka dotarła do Ogrodzieńca. Jeszcze dziś wyruszą dalej do Bzowa Wiktoria Żesławska

Pielgrzymka żywiecka podąża do Częstochowy. W czwartek, 26 sierpnia, pielgrzymi z Żywca dotarli do Ogrodzieńca. To już czwarty dzień ich wędrówki, który zakończy się w Zawierciu-Bzowie. Na Jasną Górę dotrą w niedzielę, 29 sierpnia.