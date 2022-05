Pierwsza Komunia św. w kościele bł. Karoliny w Tychach. Zobaczcie zdjęcia

Parafia bł. Karoliny w Tychach wraca do swojej tradycji organizowania I Komunii św. w pierwszym dniu maja. Przez dwa lata pandemii komunia odbywała się nie dość, że później, to jeszcze ma raty. Grupa komunijna była podzielona na podgrupy, które przystępowały do komunii w soboty na dodatkowych mszach, dzięki czemu kościół mógł być tylko do dyspozycji dzieci komunijnych i ich rodzin.

