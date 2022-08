Pierwsze Drużynowe Mistrzostwa Europy w Lekkiej Atletyce odbędą się na Stadionie Śląskim

Pierwsze historyczne Drużynowe Mistrzostwa Europy z udziałem 49 reprezentacji lekkoatletycznych odbędą się w naszym Stadionie Śląskim w Chorzowie. Wczoraj, 16 sierpnia woj. śląskie podpisało umowę z prezydentem Europejskiej Lekkoatletyki Dobromirem Karamarinovem.

Kultowy Kocioł Czarownic staje się jednym z najważniejszych punktów na lekkoatletycznej mapie świata. To będzie wielkie wydarzenie w naszym regionie.

- Jest to z pewnością historyczne wydarzenie - przyznaje Jakub Chełstowski, marszałek woj. śląskiego. - 49 reprezentacji lekkoatletycznych przyjedzie do Polski, przyjedzie na Śląsk i stanie do rywalizacji w Drużynowych Mistrzostwach Europy. To przede wszystkim zasługa Europian Athletics i naszej współpracy - dodaje.