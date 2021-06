Pierwsze na świecie centrum usług biznesowych Grupy Ammega jest w Katowicach. To nowy najemca wieżowców .KTW przy Spodku

Grupa Ammtega to globalny lider w dziedzinie przenoszenia napędu, systemów transportowych i dystrybucji materiałów płynnych. Od ponad 60 lat dostarcza usługi dla przemysłu w 150 lokalizacjach na całym świecie dla ponad 50 000 klientów. Dynamiczny wzrost zapotrzebowania na automatyzację w wielu kluczowych sektorach przemysłu, w każdym regionie geograficznym, wspierany produktami Ammega, przyczynia się do ciągłego wzrostu portfolio klientów Grupy. Produkty inwestora są wykorzystywane w prawie każdym sektorze przemysłu na świecie, między innymi w branży spożywczej, logistyce, przemyśle lotniczym, motoryzacyjnym, farmaceutycznym, handlu detalicznym i telekomunikacji.

– Ammega to ważny klient dopełniający grono najemców kompleksu biurowego .KTW. Niezmiernie cieszy nas fakt, iż globalna marka obecna w ponad 150 krajach, z tradycjami i wartościami zbliżonymi do naszych, zajmie powierzchnię dostosowaną do potrzeb rozwojowych firmy. Kolejny raz okazało się, że dogodna lokalizacja i rozbudowana sieć komunikacyjna, zaawansowany technologicznie i bezpieczny biurowiec, dostępność różnorodnych usług w najbliższym otoczeniu naszego obiektu przekonały najemcę, że .KTW I jest właśnie miejscem dla niego – komentuje Kamil Krępa, Dyrektor ds. Komercjalizacji w TDJ Estate.

Biurowiec .KTW I, którego inauguracja odbyła się w czerwcu 2018, został wynajęty w całości. Obiekt składa się z 14 kondygnacji nadziemnych i trzykondygnacyjnego parkingu podziemnego, oferuje powierzchnię biurową oraz usługową. Ponadto, .KTW I zabezpiecza szereg rozwiązań sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu użytkowników, co bezpośrednio wpływa na ich dobrostan, a tym samym wysoką efektywność środowiska pracy. Pod koniec minionego roku, jako pierwszy w Polsce, uzyskał stworzony przez International WELL Building Institute certyfikat WELL Health & Safety, który dowodzi, że obiekt został zaprojektowany z długoterminowym horyzontem uwzględniając wysokiej klasy, nowoczesne systemy budynkowe. Wdrożone procedury obsługi i utrzymania technicznego świadczą o doskonałym przygotowaniu do funkcjonowania w warunkach pandemii.