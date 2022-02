Pierwsze oznaki wiosny! Na terenie ogródków działkowych w Zagłębiu pojawiły się krokusy i przebiśniegi

Jest coraz bardziej kolorowo. Na terenie rodzinnych ogródków działkowych w Czeladzi z ziemi wyrastają już całkiem okazałe przebiśniegi i krokusy. Żółte, fioletowe. Co prawda nie są jeszcze w pełni rozwinięte, ale za dzień, dwa pokażą się nam w pełnej okazałości.

Tak więc wiele wskazuje na to, że choć w kalendarzu jeszcze luty, to za oknami przyroda zaczyna budzić się do życia coraz bardziej. Zmiany słychać także w lasach, zagajnikach, a także na wspomnianych działkach, gdzie ptaki zaczynają odzywać się bardziej donośnie.

Tak więc zima może da nam się czasem we znaki, co nie zmieni faktu, że powiewu wiosny możemy wyczekiwać z całą pewnością. A jej nadejście zapowiadają właśnie zmiany w przyrodzie.