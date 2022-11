Pierwsze wrażenia z Mundialu: Czy Katar ma szanse na Katharsis?

Pierwsze wrażenia z Mundialu: Jak poczuć atmosferę mistrzostw

Powiedzmy od razu, że większość argumentów przeciwników tego Mundialu jest jak najbardziej prawdziwa i sensowna, z drugiej jednak strony hejt dla samego hejtu jeszcze przed imprezą, która już i tak jest skazana na realizacje, jest zwyczajnie również nie na miejscu. Zostawmy wiec na razie przekręty i absurdy związane z wyborem gospodarza MŚ, pamiętając o ofiarach z krajów Trzeciego Świata, którzy zginęli w trakcie przygotowań, i zajmijmy się na razie tym co zobaczyliśmy oraz przeżyliśmy do tej pory z “carte blanche” dla gospodarzy.

No wiec jesteśmy! Jako nieliczni Polacy wybraliśmy zupełnie inny wariant dotarcia i pobytu w Katarze. Warto zaznaczyć, ze z uwagi na drogie przeloty większość Polaków poleciała do Dubaju i stamtąd docierają na poszczególne mecze... Tak niestety dla nich nie można poczuć atmosfery kraju i Mundialu w pełni. Koszt samolotu w Qatar Airwais był dużo większy, za to komfort zupełnie inny i ostatecznie jak się później okazało nie była to wcale droższa opcja. Każdy bowiem przelot z Dubaju kosztuje znów sporo, a tutaj w Doha stadiony są zlokalizowane tak blisko siebie, że wystarczy bezpłatne dla kibiców metro i czasem autobus.