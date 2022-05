Pierwsze wzmocnienie Górnika Zabrze. Jeden z najlepszych snajperów ligi zagra w Zabrzu ZDJĘCIA

Pierwsze wzmocnienie Górnika. Jeden z najlepszych snajperów ligi zagra w Zabrzu

Patryk Mauer to jeden z najskuteczniejszych zawodników Superligi ostatnich lat. Prawoskrzydłowy, który ostatnio grał w Gwardii Opole, związał się z zabrzańskim klubem 2-letnim kontraktem, który będzie obowiązywał do 30 czerwca 2024 roku.

– Od 2-3 lat zabiegałem o to, by Patryk dołączył do Górnika. W końcu się udało. Jestem z tego powodu bardzo zadowolony, bo trafia do nas zawodnik ukształtowany, wiedzący, czego w życiu chce, nigdy nie schodzący poniżej bardzo wysokiego poziomu. Z nim w składzie na pewno będziemy jeszcze mocniejsi. Spotkaliśmy się osobiście. Patryk jest bardzo świadomy tego, czego w życiu chce. Ma swój plan, a mnie cieszy, że moja wizja klubu i drużyny wpisała się w jego oczekiwania. Chce odnosić sukcesy i grać o wysokie cele. Takich zawodników potrzebujemy – powiedział Bogdan Kmiecik, właściciel i prezes Górnika.