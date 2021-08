Pierwsze zdjęcia z Powstania Warszawskiego w polskiej prasie były niemieckie. Jak trafiły do Anglii? 77. rocznica wybuchu Powstania Tomasz Borówka

Jeżeli nie były to pierwsze zdjęcia z Powstania Warszawskiego, jakie zobaczył świat, to z pewnością należą do jednych z pierwszych, jakie opublikowała polska prasa. Rzecz jasna w walczącej Warszawie powstało wiele fotografii, a nawet filmy dokumentalne, jednak podczas powstania dostarczenie ich na Zachód było nie tyle trudne, co wręcz ocierało się o niemożliwość. Z oblężonej przez Niemców Warszawy nie można było już - tak jak udawało się to w latach okupacji - ekspediować materiałów fotograficznych do Wielkiej Brytanii przez kurierów. W tej sytuacji - paradoksalnie - pierwszymi zdjęciami z powstania, jakie wydrukowała polska emigracyjna prasa, były zdjęcia... niemieckie.