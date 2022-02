Pierwszy punkt recepcyjny dla uchodźców z Ukrainy na Śląsku otwarto w Katowicach

W woj. śląskim 28 lutego otwarto pierwszy punkt recepcyjny dla uchodźców z Ukrainy. - Obywatele Ukrainy będą mogli tutaj przyjechać, zarejestrować swój ewentualny pobyt, a w poszczególnych ośrodkach dostaną możliwość wytchnienia, posiłku, ewentualne wsparcie psychologa i pomocy medycznej - wyjaśnia Jarosław Wieczorek. - Zdajemy sobie sprawę, że trwa wojna. To przede wszystkim kobiety i dzieci oraz osoby starsze potrzebują naszego wsparcia i naszej solidarnej odpowiedzialności za to co w tej chwili czyni Putin w Ukrainie - dodał.

Zapowiedział, że w woj. śląskim ma powstać jeszcze kilka tego typu punktów. - Punktów, gdzie możemy zakwaterować naszych przyjaciół z Ukrainy jest bardzo wiele w województwie śląskim. Na dzisiaj to jest kilka tysięcy miejsc, które są przygotowane i za pośrednictwem samorządów i instytucji. Są to setki osób, które chcą każdego dnia, o każdej porze wspierać i pomagać - dodaje.