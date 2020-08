Pierwszy sklep Action w Tychach otwarty. Sprawdź, co można kupić w tym holenderskim dyskoncie. Zdjęcia

Holenderska sieć dyskontów niespożywczych (choć w praktyce można tu kupić też takie artykuły) Action w czwartek 27 sierpnia 2020 otworzyła swój pierwszy sklep w Tychach. Action zaledwie tydzień temu debiutował też w Piekarach. Sieć ma polską centralę w Katowicach i najwięcej sklepów właśnie w woj. śląskim. Kusi klientów często zmieniającym się asortymentem.

27 sierpnia 2020 roku sieć dyskontów niespożywczych Action, oferująca klientom szeroki, często zmieniający się asortyment produktów codziennego użytku w przystępnych cenach, zadebiutowała w Tychach. Dzięki dogodnej lokalizacji, z oferty holenderskiej marki będą mogli skorzystać zarówno mieszkańcy okolicznych osiedli, jak i przyjezdni z innych dzielnic oraz pobliskich miejscowości. Na klientów czeka ponad 6 000 produktów z aż 14 kategorii. Aktualnie w promocji są m.in. artykuły biurowe, tekstylia i środki czystości. Action w Tychach - gdzie jest? Sklep Action w Tychach znajduje się na Paprocanach, przy ul. Sikorskiego 72, w pobliżu skrzyżowania z ul. Armii Krajowej. Są to jedne z najważniejszych ulic tej części miasta – zapewniają dobre połączenie z pozostałymi dzielnicami oraz z drogą krajową nr 1, która stanowi główny wjazd do Tychów od strony południowej i łączy się z innymi ważnymi arteriami komunikacyjnymi Śląska. Osoby zmotoryzowane mają do dyspozycji parking na 79 miejsc postojowych. Dodatkowym atutem tej lokalizacji jest sąsiedztwo osiedli mieszkaniowych – to bardzo ważne dla firmy Action, która, jak deklaruje, chce być jak najbliżej swoich potencjalnych klientów.

W budynku, w którym działa sklep holenderskiej sieci, planowane jest otwarcie drobnych punktów handlowych i usługowych. Ponadto w pobliżu znajduje się duży supermarket spożywczy. Dzięki temu odwiedzający będą mogli zrobić większe zakupy w promieniu zaledwie kilkuset metrów.

Tychy, jako jedno z największych miast na Śląsku, są dla nas kolejną bardzo ważną lokalizacją w tym regionie. Bardzo chcieliśmy otworzyć tu sklep Action. Szukaliśmy miejsca, które będzie łatwo dostępne dla lokalnej społeczności. Z naszych doświadczeń, zwłaszcza w czasie pandemii, wynika, że takie lokalizacje sprawdzają się najlepiej. Przykładem mogą być markety, które otworzyliśmy niedawno w Mysłowicach i Piekarach Śląskich. Zainteresowanie, z jakim spotkała się tam nasza oferta, zachęca nas do dalszego rozwoju w tej części Polski. Mogę zapewnić, że nie poprzestaniemy na Tychach – mówi Sławomir Nitek, dyrektor generalny Action Polska

– Niezmiennie podkreślam, że bezpieczeństwo naszych klientów i pracowników jest priorytetem, dlatego w każdym nowym sklepie zapewniamy środki dezynfekujące i instalujemy ekrany ochronne przy kasach, a na podłodze przyklejamy taśmy pomagające zachować odpowiedni dystans – dodaje Sławomir Nitek.

Action Tychy - w jakich godzinach jest czynny Action w Tychach jest otwarty od poniedziałku do soboty w godzinach 9:00-21:00, a w niedziele handlowe od 9:00 do 20:00. Sklep zajmuje powierzchnię prawie 1 050 m2 i oferuje klientom artykuły do pielęgnacji ciała, środki czystości, odzież, zabawki oraz artykuły gospodarstwa domowego, wyposażenia wnętrz i dla zwierząt, a także przekąski i napoje.

2/3 asortymentu dynamicznie się zmienia, a ponadto w każdym tygodniu na półkach pojawia się ponad 150 nowych produktów. Obecnie Action poleca szczególnie artykuły szkolne, papiernicze i biurowe. Rodzice przygotowujący dzieci na powrót do szkoły znajdą tu przeróżne zeszyty i notatniki, długopisy, kredki, plecaki, piórniki, przybory matematyczne, organizery na biurko, pojemniki na żywność oraz bidony. Przydatne, również dorosłym, mogą okazać się kable USB, słuchawki, power bank czy etui na telefon.

Na półkach nie brakuje też jesiennych dekoracji oraz produktów, które umilą chłodniejsze wieczory – przykładem może być cała gama tekstyliów, w tym ciepłe koce i pledy, poduszki, pościel czy ręczniki, a także świeczki zapachowe, akcesoria do pieczenia, nici do haftowania i szydełkowania oraz zestawy kreatywne i gry dla dzieci. Osoby, które chcą zadbać o dobrą kondycję, z pewnością zainteresują takie artykuły jak taśma elastyczna, skakanka czy mata do jogi.

Action - co to za sklepy Action to szybko rozwijająca się międzynarodowa sieć dyskontów niespożywczych (ale w praktyce można tu kupić też np. słodycze czy napoje) z 1600 sklepami w

Holandii,

Belgii,

Francji,

Niemczech,

Luksemburgu,

Austrii,

Polsce. We wszystkich krajach zapewnia pracę ponad 50 000 osób, z czego 41 000 jest zatrudnionych bezpośrednio przez Action. W 2019 roku całkowita sprzedaż netto wyniosła 5,1 mld euro. Około jedna trzecia z ponad 6000 produktów w sklepach Action jest częścią standardowego asortymentu. Cała reszta szybko się zmienia, a dodatkowo każdego tygodnia firma wprowadza na półki ponad 150 nowych artykułów. Asortyment obejmuje produkty z 14 kategorii: dekoracje,

DIY,

zabawki i rozrywka,

hobby,

multimedia,

artykuły gospodarstwa domowego,

ogród, pranie i sprzątanie,

żywność i napoje,

pielęgnacja ciała,

zwierzęta domowe,

sport,

odzież i pościel.