Pierwszy szczepionkowóz wyrusza w trasę z Katowic do Przyrowa. Każdy będzie mógł się zaszczepić na odpuście w klasztorze św. Anny

Ekipa specjalnego szczepionkobusa wyjedzie z Katowic, by na godzinę 10 dotrzeć do Aleksandrówka w gminie Przyrów. Tam w klasztorze dominikanek klauzurowych przy sanktuarium św. Anny odbywać się będzie 26 lipca odpust. Tak więc każdy, kto jeszcze nie zdążył się zaczepić, będzie miał przy okazji obecności w tym miejscu na skorzystanie z jednodawkowej szczepionki J&J. Szczepiene zaplanowane zostało w godzinach od 10 do 17. Mobilny punkt szczepień będzie ustawiony na placu klasztornym obok altany.

Specjalny szczpionkobus będzie mógł wyruszyć w drogę dzięki współpracy Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach. To właśnie ta instytucja udostępniła jeden ze swoich pojazdów, który został przystosowany do potrzeb ekipy mającej szczepić w terenie. Obsadę pierwszego szczepionkobusa stanowić będzie personel medyczny szpitala MSWiA w Katowicach. Wkrótce na drogach oraz w miastach i miejscowościach naszego województwa ma się pojawić więcej takich właśnie szczpionkobusów.