Pies był straszliwie zaniedbany. Policjanci z Żor odebrali go właścicielowi

Będzin. Skandaliczne zachowanie pracownicy MOPS w Będzinie. Wyszydzała w internecie osoby, które proszą o pomoc

Trudno w to uwierzyć, ale to jednak prawda. Pracownica Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie wyśmiewała mieszkańców, którzy zgłaszali się do niej po pomoc. Łamiąc wszelkie zasady i przepisy prawa, opublikowała w internecie fragment pisma, jakie zostało skierowane do MOPS-u z prośbą o wsparcie. By podkreślić “komiczność” tej sytuacji, opatrzyła swój wpis hasłem: “Perła na dziś”. Szybko okazało się, że chwilowy ubaw będzie miał dla niej przykre konsekwencje. Kobieta straciła pracę.