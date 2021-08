Pies Lecter dołączył do PSP w Jastrzębiu. To szczeniak rasy golden retriever. Pierwszy w historii jednostki pies służbowy Piotr Chrobok

Jastrzębska straż pożarna ma w swoich szeregach nowego członka. Do grona strażaków dołączył Lecter - pierwszy w historii jednostki pies służbowy. Szczeniaka rasy golden retriever czekają teraz żmudne przygotowania do egzaminu. Strażacy chcą, by wraz z innymi czworonogami Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej uczestniczył w akcjach ratowniczych przy katastrofach budowlanych.