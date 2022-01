Pies wpadł do studzienki w Bytomiu i utknął w rurze. Uratowali go strażacy z JRG Radzionków Monika Chruścińska-Dragan

Strażacy z Radzionkowa uratowali psa, który wpadł do niezabezpieczonej studzienki kanalizacyjnej w Bytomiu i utknął w rurze. Jeden z ratowników wczołgał się po zwierzę i z pomocą kolegów z jednostki wyciągnął je na zewnątrz. Nie obyło się bez rannych. Zwierzę w trakcie upadku niestety złamało kończynę, a strażak został delikatnie zraniony przez psa. - Strażakowi zaraz po wyjściu na zewnątrz została udzielona kwalifikowana pierwsza pomoc. Udał się do szpitala na szczepienie, wrócił już do służby - mówi mł. kpt. Wojciech Poloczek z Komendy Powiatowej PSP w Tarnowskich Górach, której podlega radzionkowska jednostka.