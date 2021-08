Piesza Pielgrzymka Krakowska dotarła na Jasną Górę. W dziewięciu grupach przyszło ponad 3 tysięcy wiernych

- To co jest istotne nie tylko w czasie pielgrzymowania, ale też szczególnie dzisiaj, to modlitwa za Kościół i jego pasterzy. Wyzwania są coraz trudniejsze, ludzie stawiają często coraz bardziej skomplikowane pytania i wymagania, z tym trzeba się mierzyć. Jesteśmy owieczkami, a droga pielgrzymkowa to jeszcze bardziej podkreśla i pokazuje: jest ten, który prowadzi i są ci, którzy idą za jego głosem, tworząc wspólnotę - mówi ks. Jacek Pierwoła, od tego roku koordynator krakowskiej pielgrzymki.