Pieszo z Sosnowca do Lizbony. Maniek z nanomaxa idzie, by zareklomować lepiej firmę Wiktoria Żesławska

Wyruszył! 4 lipca, Mariusz Maniek Musialski, pracownik firmy nanomax, wyruszył z Sosnowca w pieszą podróż do Lizbony. Pójdzie do siedziby Jeronimo Martinsa - właściciela sklepów "Biedronka". To akcja promocyjna firmy, której produkty znajdziemy w wielu miejscach w całym kraju.