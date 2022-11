Pieszy potrącony na przejściu w Tarnowskich Górach. Okoliczności zdarzenia nie są jednoznaczne OPRAC.: Paweł Kurczonek

16 listopada, ok. godz. 18.00, na przejściu dla pieszych na ul. Korola w Tarnowskich Górach został potrącony przechodzień. - To już kolejne tego typu zdarzenie w ciągu ostatnich dni, dlatego apelujemy do wszystkich o rozwagę – uczulają tarnogórscy policjanci.