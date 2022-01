Pijana za kierownicą, rozbite auto, narkotyki w garażu, a to nie koniec. Dąbrowscy policjanci mieli pracowity dzień

Wjechała prosto w jadące z naprzeciwka auto

Pierwsza z zatrzymanych to 39-letnia mieszkanka Będzina, która spowodowała groźną kolizję na ulicy Armii Krajowej w Ząbkowicach. Stróże prawa znów byli tam, gdzie powinni być. W tym czasie patrolowali teren Ząbkowic, skąd szybko podjęli interwencję. Na miejscu okazało się, że kobieta za kierownicą peugeota zjechała na przeciwległy pas ruchu i uderzyła w samochód jadący z naprzeciwka. Nikomu na szczęście nic się nie stało, a kobieta wydmuchała blisko dwa promile alkoholu. Straciła już prawo jazdy i stanie przed obliczem sądu. Grożą jej dwa lata za kratami.

Nagle przyspieszył. To go zgubiło

Jeszcze tego samego dnia wieczorem wywiadowcy kontrolowali jedno z osiedli centrum miasta. Na ulicy Adamieckiego zauważyli jadącego powoli osobowego saaba, którego kierowca na ich widok przyśpieszył. Policjanci szybko zatrzymali do kontroli pojazd. Kierujący sprawiał wrażenie mocno rozdrażnionego, co dało do myślenia wywiadowcom. Niezwłocznie sprawdzono mężczyznę i już wiadomo było, co było powodem jego irytacji. 34-letni mieszkaniec Dąbrowy Górniczej posiadał przy sobie 13 działek marihuany i 8 porcji amfetaminy. Mężczyznę zatrzymano i przewieziono do komendy, gdzie usłyszał zarzuty posiadania narkotyków, za co grozi mu kara trzech lata więzienia.