Pijany mieszkaniec Dąbrowy Górn. jechał fordem. W środku auta puszki z piwem. Kiedy kierowcę zatrzymała policja ledwo trzymał się na nogach

Policjanci przebadali go na zawartość alkoholu w organizmie z wynikiem 3,5 promila. - Na całe szczęście kierowca nie zabrał w swoją podróż żadnego pasażera, bo mogłoby się to skończyć tragicznie. Mundurowi znaleźli w jego pojeździe jedynie kilka puszek z piwem, z czego jedna była otwarta i leżała na siedzeniu pasażera - informują dąbrowscy policjanci.

Jakby tego było mało, po sprawdzeniu kierowcy w policyjnych systemach wyszło na jaw, że posiada on aż cztery aktywne zakazy prowadzenia pojazdów, wydane przez sądy dąbrowski i będziński. Mężczyzna był również poszukiwany przez wymiar sprawiedliwości, by odbyć kary więzienia za wcześniejsze przestępstwa.

Mieszkaniec Dąbrowy Górniczej został zatrzymany i noc spędził w policyjnym areszcie, obecnie przebywa już za kratami. Śledczy wykonują czynności procesowe w sprawie zatrzymanego. Czekają go zarzuty co najmniej dotyczące kierowania w stanie nietrzeźwości i złamania sądowych zakazów prowadzenia pojazdów. Mężczyźnie grozi dożywotni zakaz prowadzenia samochodu i dodatkowych 5 lat pobytu w więzieniu.