Pijany rowerzysta zatrzymany w Zabrzu. Jechał slalomem całą szerokością drogi. Cudem nie doszło do tragedii OPRAC.: Paweł Kurczonek

Do zatrzymania pijanego rowerzysty doszło w Zabrzu 17 marca w godzinach późnowieczornych. Nieodpowiedzialny mężczyzna nie potrafił utrzymać prostego toru jazdy, dodatkowo jego rower nie miał oświetlenia. Miał dużo szczęścia, zauważył go policjant wracający po służbie do domu. Gdyby nie reakcja mundurowego mogłoby dość do tragedii.