Pikieta przed zakładami Hutchinsona w Żywcu. Związkowcy domagają się podwyżek dla pracowników

NSZZ Solidarność Podbeskidzie poinformowała, że związkowcy domagają się wzrostu stawki godzinowej co najmniej o 3,70 zł za godz. Pracodawcy proponują niecałe 2 zł.

- Propozycje pracodawcy są tak skromne i do tego rozłożone w czasie, że pracownicy w żaden sposób nie mogą się na nie zgodzić. Podpisaliśmy protokoły rozbieżności, oflagowaliśmy zakłady i przygotowujemy się do manifestacji, by pokazać pracodawcom, jakie są nastroje wśród ludzi – poinformował portal tysol.pl Krzysztof Gaj, przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Hutchinson Żywiec 2.