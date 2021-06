Piknik Naukowy Politechniki Częstochowskiej. Impreza była podsumowaniem Częstochowskiego Uniwersytetu Młodego Odkrywcy

Politechnika Częstochowska w środę (23 czerwca) zorganizowała pierwszy po pandemii Piknik Naukowy. W poprzednich latach impreza, która przyciągała całe rodziny organizowana była z reguły w centrum miasta - na Placu Biegańskiego. W tym roku po raz pierwszy piknik zorganizowano na terenie kampusu uczelni.

- To pierwszy piknik po pandemii. Wcześniej impreza organizowana była w centrum miasta, ale pomysł zorganizowania pikniku zrodził się kilka dni temu i łatwiejsza była organizacja imprezy na terenie uczelni. Jak się okazuje, był to chyba dobry pomysł - mówi dr. inż. Renata Włodarczyk z Wydziału Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej.

- Piknik naukowy jest połączony z finałem Częstochowskiego Uniwersytetu Młodego Odkrywcy. Piknik to dla Politechniki okazja, aby pokazać się na zewnątrz. Wstęp jest wolny, ale uczestnikami Pikniku są przede wszystkim uczniowie szkół podstawowych, są również uczniowie szkół średnich. Dla maturzystów to okazja do poznania oferty naszej uczelni - mówi dr. inż. Renata Włodarczyk z Wydziału Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej.