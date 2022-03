Piknik pełen ukraińskich dań w Tarnowskich Górach. Tłumy amatorów pysznego jedzenia stanęły w gigantycznej kolejce

Najpyszniejsze ukraińskie pierogi i inne specjały można było posmakować w Tarnowskich Górach

Piknik i spontaniczny festiwal ukraińskich dań w Tarnowskich Górach - a pyszności ugotowały Ukrainki wdzięczne za serdeczne przyjęcie w Tarnowskich Górach. I częstowały w sobotę na tarnogórskich rynku. Spotkanie odbywało się pod hasłem "Tarnogórzanie Ukraińcom, Ukraińcy - Tarnogórzanom”.

Tłumy amatorów pysznego jedzenia stanęły w gigantycznej kolejce. Gratka nie tylko dla amatorów pierogów i innych specjałów - ręcznie robione popularne smakołyki to dzieło rąk Ukrainek, które znalazły schronienie w tym mieście. A samo wydarzenie - to nie tylko kulinarna uczta, ale także okazja do spotkania, wyrażenia wzajemnych sympatii i jeszcze bliższego poznania się tarnogórzan i gości ze Wschodu. A nic tak nie łączy ludzi, jak wspólna, pyszna kuchnia.