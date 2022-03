Piknik Wsparcia dla Ukrainy na Stadionie Śląskim zgromadził tłumy! Zobaczcie zdjęcia

- Jest to naprawdę budujące ile osób się angażuje w pomoc dla Ukrainy - mówi Marcin Wyrostek, jeden z artystów, który wystąpił na Stadionie Śląskim.- Wczoraj był telefon, że potrzebne jest łóżeczko dziecięce, otrzymaliśmy je w pięć minut i już jechało do jednego z mieszkań. Kto tylko może się angażuje. To jest fajne, że w tej trudnej sytuacji potrafimy działać - dodaje.