Piłka nożna: Nieoczekiwana porażka nakielskiego Orła pozbawia go szans na tytuł mistrza jesieni

Do sobotniego pojedynku z Górnikiem, Orzeł po serii 6 wygranych pod rząd spotkań, zajmował w tabeli drugie miejsce z tą samą ilością punktów, co liderujący Czarni Sucha Góra. Nakielczanie już na początku rundy jesiennej nie ukrywali, że ich celem w tym sezonie jest wygranie ligi i awans do ligi okręgowej. Już w poprzednim sezonie walkę o awans przegrali na finiszu rundy wiosennej, ale dotychczasowa postawa drużyny pokazuje, że kolejne podejście ma szanse zakończyć się sukcesem. Goście z Bobrownik, tegoroczny spadkowicz w okręgówki przebudowali latem zespół i postawili przed nim taki sam cel. Kilka słabszych występów jednak sprawiło, że Górnik przed sobotnim spotkaniem zajmował 9. miejsce w tabeli. Teoretycznie, więc faworytem spotkania byli gospodarze.

Jednak pierwsze minuty gry pokazały, że miejscowym ciężko będzie wywalczyć pełną pulę. Goście z miejsca ruszyli do ataku, uzyskując przewagę w polu. Najpierw wywalczyli rzut rożny, a w 9 minucie objęli prowadzenie. Strata piłki w środku pola zapoczątkowała samotną akcję Dariusza Kosaka, który nieatakowany z kilkunastu metrów celnie uderzył obok bramkarza gospodarzy. Po strzeleniu bramki przyjezdni nadal atakowali.