"Piłka pomaga kształtować charakter, a dużo dzieci poddaje się i odpuszcza". Michał Skowron z Rudy Śląskiej uczy, jak pokonywać słabości

Michał Skowron to trener z pasją, który w klubach piłkarskich działa już od 26 lat, a ostatnie 10 lat poświęcił piłce dziecięcej. Obecnie pracuje nad młodymi graczami w UKS – Szkółce Piłkarskiej z Rudy Śląskiej. Czy podejście do tego sportu zmieniło się na przestrzeni lat? Jak wcześnie można zacząć trenować i czy piłka nożna to dalej „męski” sport?

Magdalena Łabędzka: Praca z dziećmi jest inna niż praca z dorosłymi osobami. Piłka nożna, jak każdy sport kształtuje charakter ale trenując dzieci trzeba brać pod uwagę ich delikatność i sposób myślenia.

Michał Skowron: Jako UKS szkolimy głównie dwie grupy wiekowe: przedszkolne i wczesnoszkolne i to są treningi regularne, trwające prawie cały rok. Od jakiegoś czasu działamy też z przedszkolami. Tam są dzieci czteroletnie, pięcioletnie. Praca z nimi jest zupełnie inna niż z młodzieżą i z dorosłymi. Z jednej strony sport ma pomóc w ukształtowaniu ich charakterów, pokazać, że praca przynosi efekty, wzmocnić ich psychikę. A z drugiej strony trzeba być niezwykle delikatnym i nie naciskać. To duże wyzwanie dla trenera, żeby nie zrazić tych malutkich dzieci.