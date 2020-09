Piłkarski skandal w Rybniku! Piłkarki TS ROW odpadły z Pucharu Polski, bo wzdłuż boiska nielegalnie ustawiono niebezpieczną przeszkodę

Ogromnego pecha do boisk mają w tym sezonie piłkarki TS ROW Rybnik. Najpierw przez długi czas ważyły się ich losy gry pierwszej drużyny w Ekstralidze, bo wskazany przez nich obiekt nie spełniał wymogów, a teraz to...

Jak się okazuje przeszkoda ustawiona na boisku w Kamieniu została tam postawiona z myślą o rozpoczynających się w najbliższych mistrzostwach Polski w biegach przełajowych. Władze TS ROW zapewniają, że organizator imprezy zrobił to bez wiedzy zarządzającego boiskiem przy ulicy Hotelowej MOSiR-u.

Przy okazji przedstawiciele piłkarskiej drużyny kobiet zwracają uwagę na inny aspekt tej sprawy. - Nikt nie zastanowił się, że my do piątku mieliśmy trenować w takich warunkach. Nikogo nie obchodzi, co by się stało, gdyby doszło do wypadku – mówią.