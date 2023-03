Piłkarskie Orły 2023: Lukas Podolski kontra Hiszpanie. Górnik Zabrze, Podbeskidzie i Raków Częstochowa dumne ze swych snajperów

Piłkarskie Orły 2023: Goku patrzy z góry

Drugi w naszym regionie jest Ivi Lopez z Rakowa Częstochowa, który w tym miesiącu strzelił trzy bramki, co daje mu 6 punktów w rankingu. W meczu 25. kolejki PKO Ekstraklasy liderujący w tabeli częstochowianie wygrali z Cracovią 4:1. Jedną z bramek strzelił właśnie Hiszpan, uderzając nie do obrony z rzutu wolnego.

Po weekendowych meczach na podium zameldował się mistrz świata z 2014 roku - Lukas Podolski. „Poldi” miał już jednego gola w wyjazdowym meczu Górnika z Jagiellonią w Białymstoku (1:2). W spotkaniu w Zabrzu poprowadził swój zespół do zwycięstwa z Wisłą Płock 3:2. Podolski strzelił dwa gole, a ten rzutu wolnego został wybrany bramką kolejki.