Piłkarskie Orły na Śląsku: Rozpoczyna się ostatnia prosta wyścigu po koronę

Rozpoczynamy ostatni tegoroczny rozdział „Piłkarskich Orłów”. W listopadzie czekają nas ligowe kolejki oraz runda Pucharu Polski, a także zamykający całość zaległy mecz wyjazdowy Górnika Zabrze z Lechią w Gdańsku. O jak najlepsze nastroje przed przerwą zimową walczyć będą także piłkarki. Czekają więc nas duże emocje, a każdy strzelony gol może mieć wagę... medalu w naszym rankingu. Tym razem jesień ligowo-pucharowa jest nieco krótsza niż zazwyczaj. Runda kończy się bowiem wcześniej ze względu na najbardziej nietypowe listopadowo-grudniowe mistrzostwa świata w Katarze.

„Piłkarskie Orły” organizuje nasz koncern we współpracy z Polskim Związkiem Piłki Nożnej, Ministerstwem Sportu i Turystyki oraz Muzeum Sportu i Turystyki. Takiego rankingu jeszcze nie było. Monitorujemy gole strzelane we wszystkich województwach, w rozgrywkach od Ekstraklasy do III ligi, zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet. Bramki zdobywane na poszczególnych szczeblach zmagań, a także w Pucharze Polski,mnożone są dla ich strzelców przez odpowiedni współczynnik. Dzięki temu został zapewniony obiektywny sposób ich „doceniania”.