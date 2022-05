Piotr Hubert z Sanatorium Miłości 4: Pomiędzy mną a Lucy jeszcze będzie się działo! Sam nie wiem, co pokaże telewizja

Jak to jest z dnia na dzień stać się osobą znaną w całej Polsce?

Bez przesady z tą popularnością. Ale jeśli już, to jest to na razie bardzo miłe uczucie. Mieszkam w takiej dzielnicy, można powiedzieć wiejskiej - gdzie jest dobre powietrze i święty spokój. W pobliskim sklepiku oczywiście pani mnie rozpoznaje, sąsiedzi też, ale tak poza tym – nie mam problemów z namiarem zainteresowania moją osoba z prostego powodu: ja na co dzień mało wychodzę do miasta, robię to w zasadzie tylko kiedy muszę.

No, a jak pan już wychodzi, to co? Są zdjęcia, autografy, pytania?

Propozycji zdjęcia czy autografu jeszcze nie było. Ale inne sympatyczne sytuacje się zdarzały.

Ofert matrymonialnych też pan na razie nie dostał?

Były dwie.