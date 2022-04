Piotr Hubert z Siemianowic Śląskich w "Sanatorium miłości": Jak mu się wiedzie w popularnym programie TVP1? Aleksandra Szatan

Piotr Hubert z Siemianowic Śląskich znalazł się wśród kuracjuszy nowej edycji "Sanatorium miłości" screen

"Sanatorium miłości" to jeden z najpopularniejszych programów telewizyjnych. Emitowana od 20 marca kolejna edycja show TVP1 nabiera rozpędu, a do najbardziej lubianych przez widzów kuracjuszy należy Piotr Hubert z Siemianowic Śląskich. "Miły, spokojny, skromny" - komplementują go internauci.