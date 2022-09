Piotr Klima, 13-latek z Katowic, wygrał Grand Prix międzynarodowego festiwalu piosenki dziecięcej! Zobaczcie nagranie i zdjęcia!

Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca w Koninie to jeden z najbardziej prestiżowych konkursów w swojej kategorii. Do 42. edycji wydarzenia wpłynęło ponad 4000 zgłoszeń! Na festiwalu młody katowiczanin wystąpił z piosenką „Zawołaj mnie”, którą skomponowała instruktorka Piotra, Aleksandra Tocka, do tekstu poetki Haliny Poświatowskiej.

- Był to bardzo trudny utwór, wymagający muzycznie dla wokalisty, czego doświadczyłem na festiwalu oraz dla muzyków. W trakcie występów grała z nami orkiestra z Konina, więc doświadczyłem też czegoś innego niż tylko suche podkłady, to było cudowne – mówi z entuzjazmem Piotr Klima.