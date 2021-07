Piotr Żyła i Aleksander Zniszczoł pokazali klaty ZDJĘCIA. Internauci śmieszkują. Mówią o "suchoklatesach" TK

Piotr Żyła i Aleksander Zniszczoł zamieścili wspólne zdjęcie na Instagramie z przejażdżki na hulajnogach elektrycznych. Tym razem skoczków narciarskich można oglądać w prawdziwie letniej odsłonie. Sportowcy pokazali bowiem odsłonięte torsy. Chcąc uprawiać skoki narciarskie należy trzymać wagę, co widać na załączonej fotografii. Co na to internet? Śmieszkuje i nazywa sportowców "suchoklatesami". Zobacz zdjęcia w galerii.