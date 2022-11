Piotr Żyła. Jak wygląda życie jednego z najbardziej znanych skoczków narciarskich, mistrza świata z 2021 roku? Zobaczcie sami

Głośno było również o życiu prywatnym skoczka...

Sport życiem Piotra Żyły

Do jakich zawirowań życiowych w życiu skoczka by nie dochodziło, w jego mediach społecznościowych widać nieustanną miłość, jaką darzy sport. Większość zdjęć na profilu skoczka zrobionych jest podczas treningów czy zawodów. Bez trudu można zauważyć, że poza skocznią Piotr Żyła spędza czas bardzo aktywnie, grając w piłkę nożną, chodząc na basen czy jeżdżąc na rolkach. We wszystkich zmaganiach wspierają go jego fani, których na samym Instagramie zgromadził aż 403 tysiące.