Piotr Żyła podziękuje za udany sezon w nabożeństwie. Odprawi je ks. Jan Byrt ze Szczyrku

PLUS Ballestremowie nie powinni zostać na Śląsku zapomniani

O to, by nie zostali zapomniani, w Puszynie, w gminie Korfantów, troszczy się pani Danuta Kmiecik. Nie należy do mniejszości i nie zna niemieckiego. Ale jest przywiązana do historii i tradycji swojej miejscowości. Ballestremowie są jej znaczącą częścią.